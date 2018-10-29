18:18 | Футбол — РПЛ

"Бейтесь за ромб". Игроки "Спартака" сфотографировались с баннером болельщиков

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Футболисты и тренерский штаб "Спартака" перед матчем 12-го тура РПЛ против "Рубина" сфотографировались с баннером болельщиков. 

- Бейтесь за нас, бейтесь за ромб, - говорится на баннере.

Напомним, 22 октября Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.

"Спартак" после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков. 

Рубин - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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