"Бейтесь за ромб". Игроки "Спартака" сфотографировались с баннером болельщиков

Футболисты и тренерский штаб "Спартака" перед матчем 12-го тура РПЛ против "Рубина" сфотографировались с баннером болельщиков.

- Бейтесь за нас, бейтесь за ромб, - говорится на баннере.

Напомним, 22 октября Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.

"Спартак" после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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