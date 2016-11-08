"Бетис" контактировал с Грасией?

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия является одним из кандидатом на аналогичный пост в "Бетисе", утверждает ABCdesevilla. Работой действующего наставника "огурцов" Густаво Пойета крайне недовольны болельщики клуба, но уругвайцу доверяют руководители команды, впрочем, допускающие вариант смены главного тренера.

В связи с этим "Бетис" уже начал контактировать с претендентами на место Пойета, одним из которых является Грасия. Проблема заключается в заработной плате испанского специалиста в казанской команде, которую "Бетис" позволить себе не может. В связи с этим 46-летний тренера "Рубина" не считается фаворитом на пост наставника команды.