Беспощадный российский футбол. Как играют молодежки "Амкара" и "Урала"

Сегодня. Пермь. Поле во время матча молодежных команд "Амкара" и "Урала". Фото Твиттер ФК "Урал"

Матч 15-го тура молодежного первенства премьер-лиги между "Амкаром" и "Уралом" проходит в тяжелых погодных условиях. Идет сильный снегопад, все поле уже засыпано, однако встреча продолжается. Счет 5:1 в пользу пермского клуба.

"Беспощадный российский футбол", - прокомментировал происходящее Твиттер "Урала".