Беспощадный российский футбол. Как играют молодежки "Амкара" и "Урала"

Матч 15-го тура молодежного первенства премьер-лиги между "Амкаром" и "Уралом" проходит в тяжелых погодных условиях. Идет сильный снегопад, все поле уже засыпано, однако встреча продолжается. Счет 5:1 в пользу пермского клуба.
"Беспощадный российский футбол", - прокомментировал происходящее Твиттер "Урала".
Футбол по-пермски #АмкарМУралМ первый тайм pic.twitter.com/Ay1oXuIqnj– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
#АмкарМУРалМ pic.twitter.com/H02bbSOeS2– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
35 - Вот в таких условиях сейчас играют команды. #АмкарМУралМ pic.twitter.com/jirgDwdKvK– FC Amkar (@fc_amkar) 28 октября 2017 г.
Кто смотрит трансляцию, что скажете об игре? pic.twitter.com/o7iFm4Azs3– ФК Урал (@FCURAL) 28 октября 2017 г.
Беспощадный российский футбол ⚽#АмкарМУралМ pic.twitter.com/50ElkNaKO8– ФК Урал (@FCURAL) 28 октября 2017 г.