Бернард Бериша: "Нам нужно забыть матч против "Спартака"

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша после матча 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) подчеркнул, что команде надо было играть быстрее. Футболист не смог объяснить, в чем причина того, что грозненцы пропускают сразу после того, как забивают.

– Чего нам не хватило в этом матче для победы? Думаю, нам нужно было играть немного быстрее, - цитирует пресс-служба "Ахмата" Беришу. - Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре.

– "Ахмат" уже несколько раз сразу пропускает, как только забивает. Почему так происходит?

– Сложно сказать. Нам нужно работать и сохранять концентрацию.