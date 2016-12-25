21:17 25 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беришей интересуются клубы из России и серии А

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Шкумбин Кормемети, представляющий интересы полузащитника "Анжи" Бернарда Бериши, отметил, что несколько клубов связывались с ним по поводу будущего его клиента. При этом он подчеркнул, что ничего не знает о возможных переменах в самом махачкалинском клубе.

– Бериша в "Зените"? Могу сказать, что к игроку проявляют интерес много клубов из чемпионата России, – цитирует "Спорт день за днем" Кормемети. – Плюс две команды из серии А связывались со мной по поводу будущего игрока. Но пока я не могу сказать ничего конкретного. Любому клубу, который хочет заполучить Бернарда, нужно сначала обратиться к "Анжи".

– Готов ли "Анжи" расстаться с ним? Говорят, клуб хочет сменить вектор развития

– Честно говоря, я ничего не знаю об этом. Вопрос о дальнейшем развитии клуба лучше адресовать руководству.

 

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/agent-berishi-zenit-igrokom-interesuyutsya-mnogie-rossijskie-kluby

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Для меня Бериша открытие чемпионата,наряду с Лунёвым.В Анжи он явно не задержится.

22:25 25 декабря

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