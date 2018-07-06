Бергстрем покинет "Рубин"

"Рубин" огласил состав на второй тренировочный сбор, который пройдет в Австрии до 21 июля.

Вратари: Сослан Джанаев, Тимур Акмурзин, Иван Коновалов,



Полевые игроки: Филип Уремович, Виталий Устинов, Егор Сорокин, Чико Флорес, Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберёзкин, Руслан Камболов, Реза Шекари, Никита Голдобин, Хорен Байрамян, Илья Гилязутдинов, а также Александр Бухаров, Георгий Базаев и группа молодых игроков на просмотр.

Отмечается, что Сердар Азмун присоединится к команде позже. Как ответил "Рубин" в Инстаграме одному из болельщиков, защитник Эмиль Бергстрем продолжит свою карьеру в другом клубе.

На сборе в Австрии "Рубин" сыграет контрольные матчи с клубами "Адмира Ваккер" (10 июля), "Хайдук" (14 июля) и "Рединг" (20 июля).