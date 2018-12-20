Березуцкий - об обучении на тренера: "Знания никогда лишними не будут"

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий рассказал в интервью "СЭ", как проходил экзамен в ВШТ на лицензию категории А. Он отметил, что полученные знания пригодятся в дальнейшей работе.

– В "Витессе" у Слуцкого что-то почерпнули для своей работы?

– Нет, последние занятия навели на еще более глубокие мысли по этому поводу.

– Что было на экзамене?

– Охарактеризовал всем членам комиссии свой микроцикл. Это и была тема диплома, у всех одинаковая. После этого ответил на пару вопросов, чтобы посмотреть, разбираюсь ли я в этом или нет. Какие вопросы – не скажу. Что конкретно происходит там, остается за дверью.

– Результаты уже сказали?

– Только часа в два нам сообщат. По ощущениям, надеюсь, что сдал.

– На красный диплом?

– Кажется, там нет оценок, только сдал или нет. Просто диплом надо защитить, понимать, что ты делаешь. Нужна определенная схематичность, правильные задачи на тренировку. На самом деле, недельный микроцикл – это много. Когда начинают задавать вопросы по нему, можно ошибиться.

– Пригодится вам это, когда поедете работать к Слуцкому?

– Конечно! Во-первых, это помогает взглянуть на футбол глазами тренера. К тому же знания никогда лишними не будут, причем в любом аспекте – психология, экономика – все можно применять в футболе в любой момент.

– С кем вы советовались при подготовке, когда что-то было непонятно?

– Аспекты работы периодически меняются, поэтому спрашивать у тренеров смысла нет. У нас в группе 30 человек, которые играли в футбол на очень хорошем уровне, поэтому ребята всегда могут задать вопросы, которые могут последовать от комиссии.

Василий Березуцкий – об обучении на тренера и контракте с "Витессом"