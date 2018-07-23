Березуцких проводили стоя

Болельщики ЦСКА попрощались с братьями Березуцкими на встрече с командой. В честь Василия и Алексея на табло показали видео-ролик, после чего фанаты развернули баннер и стоя проводили футболистов аплодисментами.

Отметим, что на церемонии обоих братьев представлял Василий. Алексей не приехал.

- Хочется выразить вам слова огромной благодарности, - сказал Василий Березуцкий. - За 16 лет мы завоевали много трофеев и титулов. Сделали это только благодаря вам. Мы с братом делали все, что могли. Большое спасибо Евгению Ленноровичу, Роману Юрьевичу, тренерам, всем футболистам, с которыми играли. Массажистам, работникам стадиона. Это все благодаря вам. Вы лучшие болельщики в мире, а ЦСКА всегда будет первым. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)