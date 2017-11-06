Березуцкие поблагодарили болельщиков за посвященный им баннер

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие выразили благодарность болельщикам, которые на матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) растянули баннер, посвященный тому, что 35-летние игроки обороны провели в составе армейцев 1000 игр. Юбилейной для футболистов стала встреча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1).

- Мы видели баннер и слышали скандирования нашей трибуны, - цитирует официальный сайт ЦСКА братьев Березуцких. - Нам было это очень приятно, мы тронуты такой поддержкой болельщиков!

Напомним, встреча в против швейцарцев стала для Василия 511-й в составе ЦСКА, а его брат Алексей в 489-й раз появился на поле в красно-синей форме. Алексей впервые сыграл за ЦСКА 8 мая 2002 года против "Торпедо", а Василий – 17 июля того же года – против "Крыльев Советов".

Брат-2. Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА