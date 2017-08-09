22:18 9 августа | Футбол — РФПЛ

Бердыев выразил соболезнования в связи с кончиной болельщика

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев начал пресс-конференцию после матча 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) с соболезнований в связи с кончиной болельщика на тринубах. Также он посетовал на плохую реализацию.

– Соболезнования болельщику, который скончался, – сказал Бердыев. – В моменте с голом был рикошет – дело случая. Позиция игрока была правильная. Надо было реализовывать моменты при счете 1:0. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"  //
На матче "Рубин" - "Локомотив" умер болельщик

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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vonuhap

Goaltender, +1

22:36 9 августа

Goaltender

Смысл соболезнования скончавшемуся? Ему всё равно уже, к сожалению. Обычно родственникам, друзьям и близким их выражают.

22:33 9 августа