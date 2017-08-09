Бердыев выразил соболезнования в связи с кончиной болельщика

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев начал пресс-конференцию после матча 5-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) с соболезнований в связи с кончиной болельщика на тринубах. Также он посетовал на плохую реализацию.

– Соболезнования болельщику, который скончался, – сказал Бердыев. – В моменте с голом был рикошет – дело случая. Позиция игрока была правильная. Надо было реализовывать моменты при счете 1:0. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //

На матче "Рубин" - "Локомотив" умер болельщик