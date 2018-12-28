Бердыев удовлетворительно оценивает выступление "Рубина" в 2018 году

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев и генеральный директор клуба Рустем Сайманов подвели итоги года для казанцев. Бердыев отметил, что у него есть удовлетворение по результатам команды.

– Главный итог года для вас?

Бердыев: – Я всегда измеряю все по результатам. Есть удовлетворение, что мы в шаге от еврокубков, продолжаем борьбу в Кубке России. При всей этой ситуации мы подтянули молодых игроков в тренировочном процессе. И есть удовлетворение по Артуру Сагитову – парень вырос, - рассказал Бердыев в интервью "Бизнес.Online".

Есть проблемы со звездностью, что присуще молодежи. Я думаю, что мы это опустим. Парень талантливый. Вообще группа талантливых игроков своих у нас есть и два центральных защитника Владислав Микушин и Илья Агапов – это будущее "Рубина". Через два – три года вообще можно будет не беспокоиться о центральных защитниках.

Сайманов: – Сейчас свои подтянутся. Круто же, ведь у нас этого никогда не было. Местные ребята нам нужны. Ведь за "Спартак" даже многие из Татарстана болели, потому что там играли татары, как и за "Локомотив". Сейчас ситуация позволяет. Ведь мы всегда были с пистолетом у виска и должны были всегда быть первыми, в медалях. После того, как заняли первое место, начали требовать только "золото".

Третье место заняли – сезон признавали неудачным. Ну как молодого в таких условиях поставить? Вот Абдуллин выскочил, можно было избежать пенальти, но он как дал по ноге. Ошибки у него есть, конечно. И если бы потеряли очки? Но сейчас у нас ситуация другая.

– Особенность момента в том, что нет давления из-за результатов? Больше свободы?

Сайманов: – Да. Идеальная ситуация.

Бердыев: – У меня такое вообще в первый раз в карьере.

– В "Рубине"?

Бердыев: – Вообще везде. В "Ростове" мы вылетали и нужно было спасаться, а затем мы неожиданно вели борьбу за "золото" и хотели выиграть. В Смоленск пришел – тоже вылетали. А на второй сезон губернатор уже просил: "Только не выходите в высшую лигу". А мы шли четвертыми.

– Какая сейчас задача в клубе?

Сайманов: – Внутренне у нас всегда желание побеждать.

Бердыев: – Все равно это внутри сидит, да. Но есть возможность подтянуть своих воспитанников в состав и мы будем это делать.

Сайманов: – А если с этим составом что-то получится – это же будет большим успехом. Эти ребята с нами на многие годы.