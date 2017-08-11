Бердыев, Рыжиков и Карадениз посетили панихиду по скончавшемуся болельщику "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, а также игроки команды Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз посетили панихиду по умершему болельщику казанцев Вячеславу Грицкову, сообщает "Бизнес Online". Поклонник клуба из столицы Татарстана скончался 9 августа во время матча 5-го тура чемпионата России, в котором "Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1).

Напомним, болельщику, которому было 60 лет, стало плохо на трибуне "Казань Арены". Его на носилках доставили к бригаде скорой помощи, но медики не сумели спасти жизнь Грицкова.