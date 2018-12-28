Бердыев рассказал, почему в "Рубине" уже не так важен уровень футболистов

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев и генеральный директор клуба Рустем Сайманов рассказали, что для казанской команды не важен уровень конкретного игрока. Бердыев отметил, что наличие топ-футболиста в команде необязательно, если система работает.

– Вы готовы продать любого игрока, но кем играть будете?

Бердыев: – Не знаем, но готовы даже Наваса продать!, - рассказал Бердыев в интервью "Бизнес.Online".

– То есть вам все равно с кем играть, и вы с любыми игроками будете делать команду?

Сайманов: – Я позавчера это говорил Бекиичу: "Давай возьмем наших ребят, ты же с любыми играешь! С тобой даже я буду играть!".

Бердыев: – Исходя из того, на что мы способны, мы реализуем в жизнь только 30 процентов.

– Уровень игрока вам уже не важен?

Бердыев: – Да. Раньше были задачи, нужны были исполнители под них. А после "Ростова", где никаких топ-игроков не было, но с выстроенной системой каждый играл и был полезен. Я понял, что уровень футболистов не столь важен, если система работает.

– У вас тумблер переключился в "Ростове"?

Бердыев: – Появилась уверенность и зависимости от игроков не было. Когда мы пришли в "Ростов", то думали: "Как же с ними чего-то добиться?". У наших футболистов должно быть желание учиться и расти. У них это было.

– Не все такими приходят в вашу команду. Как вы это пробуждаете?

Бердыев: – Это происходит в индивидуальных беседах. Разговариваешь с игроком, чувствуешь, что достучался до него и отпускаешь, чтобы не перегрузить. Это разговоры о чем-то личном, либо командных моментах, индивидуальных. Нужно заинтересовать, если у кого-то мотивации мало. Это и разговоры о сборной, хотя не все верят.

Тому же Бухарову в "Ростове" я говорил: "У тебя ещё есть шанс вернуться в сборную". Он: "Да какой шанс, мне уже столько лет, ну кто на меня будет смотреть?" Игра у него пошла и вызвали: "Ну и чего, Саша? Теперь закрепись там".