18:39 | Футбол — РФПЛ

Бердыев проголосовал за Гулиева при выборе лучшего молодого футболиста года


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в анкете национальной премии "Первая пятёрка" отдал первое место полузащитнику "Анжи" Аязу Гулиеву, информирует пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ). На второе место специалист поставил нападающего ЦСКА Федора Чалова, а на третье – форварда своей команды Рифата Жемалетдинова.

Результаты голосования генерального директора "Рубина" Рустама Саяхова: Рифат Жемалетдинов, Аяз Гулиев, Федор Чалов.

Кроме вышеуказанных футболистов, в список номинантов премии "Первая пятерка" вошли Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Зуев ("Ростов") и Иван Обляков ("Уфа").

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http://www.dfl.org.ru/news/8068/

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