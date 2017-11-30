Бердыев проголосовал за Гулиева при выборе лучшего молодого футболиста года

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в анкете национальной премии "Первая пятёрка" отдал первое место полузащитнику "Анжи" Аязу Гулиеву, информирует пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ). На второе место специалист поставил нападающего ЦСКА Федора Чалова, а на третье – форварда своей команды Рифата Жемалетдинова.
Результаты голосования генерального директора "Рубина" Рустама Саяхова: Рифат Жемалетдинов, Аяз Гулиев, Федор Чалов.
Кроме вышеуказанных футболистов, в список номинантов премии "Первая пятерка" вошли Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Зуев ("Ростов") и Иван Обляков ("Уфа").
Дополнительная информация
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Ростов
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Уфа
- Дмитрий Баринов
- Рифат Жемалетдинов
- Александр Зуев
- Иван Обляков
- Федор Чалов
- Аяз Гулиев