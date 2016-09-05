Бердыев продолжит работу в "Ростове" с более широкими, чем прежде, полномочиями

По информации "СЭ", Курбан Бердыев, с большой долей вероятности продолжит работу в "Ростове". При этом тренер получит более широкие, чем прежде, полномочия.

Напомним, 63-летний специалист до начала августа работал главным тренером ростовчан, впоследствии сосредоточившись на консультировании тренерского штаба Дмитрия Кириченко. В августе желто-синие сумели выйти в групповой этап Лиги чемпионов, после чего тренер и клуб пришли к решению о продолжении совместной работы.