17:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев продолжит работу в "Ростове" с более широкими, чем прежде, полномочиями

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По информации "СЭ", Курбан Бердыев, с большой долей вероятности продолжит работу в "Ростове". При этом тренер получит более широкие, чем прежде, полномочия.

Напомним, 63-летний специалист до начала августа работал главным тренером ростовчан, впоследствии сосредоточившись на консультировании тренерского штаба Дмитрия Кириченко. В августе желто-синие сумели выйти в групповой этап Лиги чемпионов, после чего тренер и клуб пришли к решению о продолжении совместной работы.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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PAPAZOL_

Светлая новость. Хорошо если ТАК будет !!!

17:55

Messir

Спартак снова будет проигрывать АЕКам, а Ростов играть в ЛЧ )))

17:53

Zo

Теперь не он к губернатору будет за деньгами ходить, а наоборот?

17:50

Блудный Свин

Смотрящим за общаком взяли?

17:49

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