Бердыев продолжит работу в "Ростове" с более широкими, чем прежде, полномочиями

По информации "СЭ", Курбан Бердыев, с большой долей вероятности продолжит работу в "Ростове". При этом тренер получит более широкие, чем прежде, полномочия.
Напомним, 63-летний специалист до начала августа работал главным тренером ростовчан, впоследствии сосредоточившись на консультировании тренерского штаба Дмитрия Кириченко. В августе желто-синие сумели выйти в групповой этап Лиги чемпионов, после чего тренер и клуб пришли к решению о продолжении совместной работы.
PAPAZOL_
Светлая новость. Хорошо если ТАК будет !!!
17:55
Messir
Спартак снова будет проигрывать АЕКам, а Ростов играть в ЛЧ )))
17:53
Zo
Теперь не он к губернатору будет за деньгами ходить, а наоборот?
17:50
Блудный Свин
Смотрящим за общаком взяли?
17:49