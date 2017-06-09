Курбан Бердыев прибыл на базу "Рубина". По информации "СЭ", в ближайшее время специалист должен возглавить казанскую команду. Ранее Бердыев покинул пост вице-президента-тренера "Ростова". Команда вышла из отпуска и проходит медосмотр в одной из казанских клиник. Завтра "Рубин" начнет подготовку к сезону на сборе в Австрии.

Накануне руководство "Рубина" и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покинули его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

Напомним, что испанец возглавил казанцев в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

Бердыев возглавлял казанский клуб с 2003 по 2014 годы и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории - дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012). (Артур ЕНИКЕЕВ)