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Бердыев прибыл на базу "Рубина"

Курбан БЕРДЫЕВ прибыл на базу "Рубина". Фото Артур ЕНИКЕЕВ
Курбан БЕРДЫЕВ прибыл на базу "Рубина". Фото Артур ЕНИКЕЕВ
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Курбан Бердыев прибыл на базу "Рубина"По информации "СЭ", в ближайшее время специалист должен возглавить казанскую команду. Ранее Бердыев покинул пост вице-президента-тренера "Ростова". Команда вышла из отпуска и проходит медосмотр в одной из казанских клиник. Завтра "Рубин" начнет подготовку к сезону на сборе в Австрии.

 
Курбан БЕРДЫЕВ.Бердыев в "Рубине": 5 главных фактов

Накануне руководство "Рубина" и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покинули его помощники: Хуан СольяИньиго АртеагаИбан Андрес и Хуан Мартинес.

Напомним, что испанец возглавил казанцев в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

Бердыев возглавлял казанский клуб с 2003 по 2014 годы и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории - дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012). (Артур ЕНИКЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Морозов95

хватит уже этой воды, в стране проблем что ли мало, напишите когда возглавит и все

09:10