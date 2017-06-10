Бердыев отправился на сбор с "Рубином"

"Рубин" отправился на первый летний сбор в Австрию. Первые тренировки игроки казанской команды проведут с 10 по 20 июня. Делегацию команды возглавил главный тренер Курбан Бердыев, который вернулся в Казань вчера.

Напомним, Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год и при нем команда добилась наивысших достижений в своей истории - дважды выиграла чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012). Ранее казанский клуб уволил Хави Грасию. Испанец возглавил команду в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.