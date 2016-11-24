16:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев отдал голос Тигиеву как лучшему молодому игроку года

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Вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев и главный тренер "Томи" Валерий Петраков в голосовании за звание лучшего молодого футболиста года в премьер-лиге на первое место поставил защитника "Анжи" Георгия Тигиева, информирует официальный сайт ДФЛ. На второе место они поставили полузащитника ЦСКА Александра Головина. Замыкает тройку у Бердыева хавбек "Оренбурга" Дмитрий Ефремов, а у Петракова – полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных.

Результаты голосования других представителей команд:

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко: 1. Александр Головин, 2. Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), 3. Дмитрий Ефремов.

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев: 1. Александр Головин, 2. Дмитрий Ефремов, 3. Рифат Жемалетдинов.

Имя победителя станет известно 28 ноября после завершения голосования руководителей футбольных ведомств и клубов, а также тренеров, экспертов и журналистов.

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/news/6662/

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