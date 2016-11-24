Бердыев отдал голос Тигиеву как лучшему молодому игроку года

Вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев и главный тренер "Томи" Валерий Петраков в голосовании за звание лучшего молодого футболиста года в премьер-лиге на первое место поставил защитника "Анжи" Георгия Тигиева, информирует официальный сайт ДФЛ. На второе место они поставили полузащитника ЦСКА Александра Головина. Замыкает тройку у Бердыева хавбек "Оренбурга" Дмитрий Ефремов, а у Петракова – полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных.

Результаты голосования других представителей команд:



Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко: 1. Александр Головин, 2. Рифат Жемалетдинов ("Рубин"), 3. Дмитрий Ефремов.



Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев: 1. Александр Головин, 2. Дмитрий Ефремов, 3. Рифат Жемалетдинов.



Имя победителя станет известно 28 ноября после завершения голосования руководителей футбольных ведомств и клубов, а также тренеров, экспертов и журналистов.