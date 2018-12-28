Бердыев - об Азмуне: "Он сильнее многих форвардов в Европе"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев и генеральный директор клуба Рустем Сайманов рассказали о перспективах форварда Сердара Азмуна. Бердыев, отметил, что у казанской команды есть предложения по переходу нападающего.

– Нападающий Сердар Азмун стал ключевым игроком вашей команды и без него возникают проблемы. Как после чемпионата мира приводили его в чувство?

Бердыев: – Он не готовился, к сожалению, к чемпионату мира. Думал, что выйдет и так же, как в "Ростове" играл, на этой волне у него все будет получаться. И я ему говорил, с тем же тренером сборной Ирана Кейрушем говорил, чтобы в ежовых рукавицах его держал. И когда я увидел первую игру Азмуна на турнире, то понял, что он не готов. Сейчас я ему сказал, чтобы на эти грабли не наступил перед Кубком Азии, – рассказал Бердыев в интервью "Бизнес.Online".

– Временный уход Азмуна из сборной – это было эмоциональное решение?

Бердыев: – Это было связано с матерью. Она читала комментарии, в которых было много негатива в адрес сына и переживала, проблемы с сердцем. Я сказал потом ей и отцу: "Ну не читайте вы ничего. Зачем?" А когда второй раз его вызвали, то мы с Сердаром поговорили: "Ты за родину должен играть. Это твоя страна. Почему ты в таком возрасте отказываешься её представлять? Это неправильный шаг". Говорили с отцом, и я высказал им свое мнение. Просил Сердара: "Закрой глаза на все комментарии, не читай ни сам, матери не давай". И всегда во всех неудачах сборной ведь у них виноват Азмун, как там преподносят. На него переводят все стрелки.

– Какие у Азмуна теперь перспективы?

Бердыев: – Я смотрю матчи многих команд и считаю, что он сильнее многих форвардов в Европе. Даже в Англии Азмун был бы сильнее многих центральных нападающих. У нас есть по нему предложения от средних клубов даже сейчас. Есть немецкие клубы, английский клуб проявляет интерес: "Сколько стоит?" Но сейчас все заточены на Кубок Азии и все туда летят, чтобы посмотреть игроков. Интересуются ведь не только Азмуном. Если он там себя хорошо проявит, то посмотрим.

– Вы готовы его продавать?

Бердыев: – Еще раз: любого игрока готовы продать. И Азмуна, и Наваса! (смеётся)

– Кто будет тащить команду?

Бердыев: – А нам куда её тащить?

Сайманов: – Сагитов будет.

Бердыев: – Да, Азмун – дарование. Он очень обучаемый. И он резко прибавил, повзрослел. Его пацаном подпускали, как я хотел подводить Ахметова. У меня есть опыт подводить игрока к составу, чтобы не сломать пацана. И я Ахметова так хотел. Азмун даже не играя учился – это очень важно.

– За сколько вы готовы его продать?

Бердыев: – Смотря какой рынок, какая страна.

Сайманов: – Было предложение в 15 млн евро. И для себя мы это определили.

Бердыев: – От 15 млн евро – да.