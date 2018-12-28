Бердыев - о "Зените": "Меня смущает такая зависимость клуба от Дзюбы"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал не самое удачное завершение первой половины сезона для "Зенита". По его мнению, проблема в том, что игроки команды, которые выступают в национальных сборных, вымотаны.

– Почему наши клубы не очень удачно выступили в еврокубках?

– "Локомотив" забей где-то, мог бы лучше выступить. ЦСКА мог попасть в Лигу Европу и это было реально, но в Лиге чемпионов молодые оказались чуть не готовы. Конечно, хотелось бы, чтобы вышли дальше все клубы, - рассказал Бердыев в интервью "Бизнес.Online".

– Фаворит чемпионата для вас по-прежнему "Зенит"?

– За счет организации, думаю, они станут чемпионами. Потенциально помешать им может ЦСКА. Интеллектуальный уровень игроков в команде очень высокий: Ахметов, Чалов, Влашич, Обляков. Надо отдать должное Гинеру за селекцию. Эта группа игроков – "дыр-дырщики", как я их называю, которым всё равно, платишь ты или нет, они хотят играть, творить и этот потенциал им может помочь. В обороне у ЦСКА тоже два хороших центральных защитника.

– С чем связан спад "Зенита"?

– Сборники вымотаны. Они все играют, когда уезжают. Это проблема. Семак организационно выстраивает все правильно, но меня смущает такая зависимость клуба от Дзюбы.