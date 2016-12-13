"Бенфика" нацелилась на Азмуна?

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун может перейти в чемпионат Португалии, утверждает A Bola. В подписании контракта с игроком заинтересована "Бенфика". Скауты "орлов" наблюдают за 21-летним иранцем, в котором видят перспективного форварда.

Сумма трансфера оценивается в семь миллионов евро. В текущем сезоне Азмун в составе ростовчан провел 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.