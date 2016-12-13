14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Бенфика" нацелилась на Азмуна?

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун может перейти в чемпионат Португалии, утверждает A Bola. В подписании контракта с игроком заинтересована "Бенфика". Скауты "орлов" наблюдают за 21-летним иранцем, в котором видят перспективного форварда.

Сумма трансфера оценивается в семь миллионов евро. В текущем сезоне Азмун в составе ростовчан провел 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Cheremis57

Азмун ещё нужен "Ростову" для успешного выступления в евровесне! Ну, а если план Бердыева сработает и "Ростов" выиграет ЛЕ, то цена иранца значительно возрастёт и можно будет пожелать Сердару удачи в Европе!!

15:49

Levbereg

Мало за Азмуна

14:51

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