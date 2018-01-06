15:37 | Футбол — РФПЛ

"Бенфика" может купить у "Рубина" Бауэра

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Защитник "Рубина"  Мориц Бауэр попал в сферу интересов "Бенфики". Как сообщает TMW, лиссабонский клуб рассчитывает укрепить оборону в январе, и австриец входит в число нескольких игроков, которых "Бенфика" рассматривает в качестве потенциального усиления.

В нынешнем сезоне Бауэр провел за "Рубин" 18 матчей.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

Бауэр неплохо смотрится, но в Спартак нет смысла, лимит не даст ему играть

15:59

ForRus

Блин, Бауэра жалко - полезный игрок. Да и вообще я ожидал, что возвращение Бердыева с учетом финансовых возможностей клуба (судя по прежним масштабам покупок) даст нам новый топ-клуб, а тут вдруг выясняется, что клуб почти банкрот... Обидно((

15:52

PLUT-IN

Покупали игроков - пилил бабло, продают игроков - опять пилят. Вечное воровство в рубине.

15:51

Сильвербой

Лучше бы Спартак его забрал! Лучший игрок Рубина!

15:45