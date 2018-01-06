"Бенфика" может купить у "Рубина" Бауэра

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр попал в сферу интересов "Бенфики". Как сообщает TMW, лиссабонский клуб рассчитывает укрепить оборону в январе, и австриец входит в число нескольких игроков, которых "Бенфика" рассматривает в качестве потенциального усиления.
В нынешнем сезоне Бауэр провел за "Рубин" 18 матчей.
alex-ls
Бауэр неплохо смотрится, но в Спартак нет смысла, лимит не даст ему играть
15:59
ForRus
Блин, Бауэра жалко - полезный игрок. Да и вообще я ожидал, что возвращение Бердыева с учетом финансовых возможностей клуба (судя по прежним масштабам покупок) даст нам новый топ-клуб, а тут вдруг выясняется, что клуб почти банкрот... Обидно((
15:52
PLUT-IN
Покупали игроков - пилил бабло, продают игроков - опять пилят. Вечное воровство в рубине.
15:51
Сильвербой
Лучше бы Спартак его забрал! Лучший игрок Рубина!
15:45