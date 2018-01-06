"Бенфика" может купить у "Рубина" Бауэра

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр попал в сферу интересов "Бенфики". Как сообщает TMW, лиссабонский клуб рассчитывает укрепить оборону в январе, и австриец входит в число нескольких игроков, которых "Бенфика" рассматривает в качестве потенциального усиления.

В нынешнем сезоне Бауэр провел за "Рубин" 18 матчей.