Бенедикт Хеведес: "В Москве я уже несколько раз ездил в метро"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал, что пользуется общественным транспортом в Москве. Немецкий футболист отметил, что надо быть настоящим футбольным фанатом, чтобы узнать его в метро, поэтому он чувствует себя комфортно.

– В Москве я совсем недавно, но уже сумел почувствовать, какой это динамичный, современный город,– цитирует ТАСС Хеведеса . - Иногда приходится использовать метро или автобус, чтобы быстрее добраться из одного места в городе в другое. В Москве имеет смысл пользоваться общественным транспортом, и я уже несколько раз ездил в метро.

– И, наверное, вас никто не узнал?

– Да, но это неудивительно. Надо быть настоящим футбольным фанатом, чтобы узнать меня в метро. Большинство людей не следят за футболом, так что я чувствую себя комфортно в общественных местах. Меня не узнают, и я могу делать что угодно. В Германии и Италии ситуация была совершенно иная.

Хеведес подписал 4-летний контракт с железнодорожниками 31 июля.