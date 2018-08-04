Бенедикт Хеведес: "У "Спартака" моментов больше. Надеюсь, после перерыва все изменится"

Новичок "Локомотива" защитник Бенедикт Хеведес заявил, что надеется на победу железнодорожников в матче 2-го тура РПЛ против "Спартака".

- Рад быть на стадионе и смотреть игру, - сказал Хеведес в эфире канала "Матч Премьер". - Надеюсь, мы победим. "Спартак" начал лучше, но потом мы прибавили. У "Спартака" моментов больше - надеюсь, после перерыва все изменится. Атмосфера на стадионе отличная, настроение хорошее. Кого знал из игроков "Локомотива"? Фарфана - мы вместе играли в "Шальке".

Хеведес подписал 4-летний контракт с железнодорожниками 31 июля.