Бенедикт Хеведес: "Сейчас любая команда настраивается на "Локомотив" по-особенному"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в интервью "Известиям" заявил, что красно-зеленые постараются добиться положительного результата в предстоящем матче 8-го тура российской премьер-лиги против "Зенита", а также добавил, что у соперника нет проблем с мотивацией на игру.

- Впереди у вас матч с лидером чемпионата России - "Зенитом". Какой настрой на эту игру?

- Все понимают, что предстоящая встреча с "Зенитом" будет ничуть не проще, чем игра с "Галатасараем". Но мы понимаем всю важность грядущего матча и крайне мотивированы на эту встречу. Нам нужно исправлять наше положение в чемпионате России и постараться добиться положительного результата в Санкт-Петербурге.

- В прошлом сезоне "Локомотив" оформил чемпионство именно в игре с "Зенитом". Как вы считаете, у них есть желание отомстить за то поражение?

- Думаю, сейчас любая команда настраивается на "Локомотив" по-особенному. Каждому хочется отнять очки у действующего чемпиона. Что касается "Зенита" - я уверен, что им не нужно искать какую-то дополнительную мотивацию. То, что было в прошлом сезоне, там и осталось. Нужно двигаться вперед. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы в предстоящем туре добиться нужного нам результата.

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