Бенедикт Хеведес: "С нетерпением жду дебюта за "Локомотив". Фанаты, жду вас на игре со "Спартаком"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес подтвердил, что посетит игру своей новой команды против "Спартака". Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии прилетел в Москву сегодня.

- Я с нетерпением жду, когда сыграю за "Локомотив". И я очень надеюсь увидеть вас всех на игре со "Спартаком" в Черкизове, - сказал Хеведес в интервью клубной пресс-службе.

Матч "Локомотив" - "Спартак" пройдет сегодня в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало - 19.00 по московскому времени.

"Локомотив" – "Спартак": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)