Бенедикт Хеведес: "Надеюсь, проведу отличные сезоны в России"

Чемпион мира в составе сборной Германии, защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился мыслями о предстоящем сезоне на презентации новичков железнодорожников. Игрок дебютировал в составе "Локов" в матче 4-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"​ (1:0).

– "Локомотив" выиграл чемпионат, и наша задача – защитить титул – это будет очень трудно, – заявил Хеведес. – Лига чемпионов – бонусные игры и незабываемые моменты карьеры для любого футболиста. Надеюсь, проведу отличные сезоны в России.

– Болельщики "Локо" говорят, что после прихода вас, Крыховяка и Смолова в клубе началась новая эра.

– Первый раз слышую об этом, но мне очень приятно. У нас был тяжелый старт сезона – две ничьих и поражение. Вчерашняя победа придаст нам уверенности. Сейчас мы нащупываем игровые связи, начинаем понимать друг друга. У нас хорошая команда, и мы удивим наших болельщиков.

– С кем подружились в команде?

– Мне легче общаться с тем, кто говорит на английском – Крыховяком, Эдером, Фернандесом, Смоловым. Джефферсона Фарфана давно знаю, с ним общаемся на немецком. Хочу также научиться русскому, чтобы лучшем понимать россиян, и общаться с ними вне поля.

– Россияне плохо говорят на английском?

– Все – по-разному. Мне приятно, что каждый пытается общаться со мной на английском.

– В Германии вы любили кататься на велосипеде. Готовы к прогулкам по Москве?

– Пока не купил велосипед, но в свободное время обязательно приобрету и почувствую, каково прокатиться по вашей столице.

– Будете изучасть русский язык в Москве?

– Русский – очень сложный язык для изучения. Основные слова приветствия, благодарности я понимаю. Сейчас навожу уют в своем жилье и планирую изучение языка, хотя уже понимаю, что говорят люди.

– Хотите получить российское гражданство?

– Такое предложение не приходило, но меня вполне устраивает мой немецкий паспорт.

В матче в Самаре 30-летний защитник провел на поле 13 минут, заменив в концовке Алексея Миранчука. В "Локомотив" он перешел из "Шальке", подписав контракт на 4 года. (Евгений БЕЛОУСОВ)