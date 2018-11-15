Бенедикт Хеведес: "Мечта – защитить чемпионский титул с "Локомотивом"

Немецкий защитник "Локомотива", чемпион мира 2014 года, Бенедикт Хеведес в интервью "СЭ" признался, что мечтает о победе в чемпионате России. Также он считает, что команде чуть-чуть не хватило хитрости и удачи для успеха в Лиге чемпионов.

– Вам нравится футбол, в который играет "Локомотив"?

– Когда побеждаешь, футбол всегда по душе!

– Что с вами происходит в Лиге чемпионов?

– Послушайте, нам реально не хватает чуть-чуть. Мы точно играли не хуже "Шальке". Провели классный первый тайм, создали моменты, тогда как соперник один раз пробил в створ за матч. Удачи не хватило, и нас наказали. Да вообще все соперники нас наказывали за то, что мы упускали свои моменты и допускали простые ошибки. Этот опыт не должен пройти даром. Сейчас наша цель – вернуться в Лигу чемпионов на следующий год и взять реванш. Мы не хуже соперников. Просто надо немного хитрости и удачи.

– Ваша личная цель на сезон.

– Мечта – защитить титул. Но понимаю, что это будет непросто. (Дмитрий Зеленов)

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