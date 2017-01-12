Бен Ашур утверждает: агент заработал полмиллиона евро на его трансфере в "Рубин"

Бывший полузащитник "Рубина" Селим Бен Ашур заявил, что агент Жорже Мендеш заработал 500 тысяч евро на его трансфере в казанский клуб в 2006 году, сообщает noticiasaominuto.com. Бен Ашур рассказал, что получил предложения из "Спортинга" и "Рубина". Мендеш якобы сказал ему, что в России ему предлагают трехлетний контракт, а лиссабонцы предложили соглашение всего на один год. Однако впоследствии выяснилось, что "Спортинг" также готов был предложить контракт на три года. Когда он спросил у "Рубина", какие бонусы получил Мендеш, то узнал, что агенту были переведены 500 тысяч евро, которые тот перевел на счет на Каймановых островах.

Бен Ашур обошелся "Рубину" в 1,5 миллиона евро и за два сезона провел за него 23 матча и забил 3 мяча в чемпионате России.