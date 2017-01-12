20:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бен Ашур утверждает: агент заработал полмиллиона евро на его трансфере в "Рубин"

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Бывший полузащитник "Рубина" Селим Бен Ашур заявил, что агент Жорже Мендеш заработал 500 тысяч евро на его трансфере в казанский клуб в 2006 году, сообщает noticiasaominuto.com. Бен Ашур рассказал, что получил предложения из "Спортинга" и "Рубина". Мендеш якобы сказал ему, что в России ему предлагают трехлетний контракт, а лиссабонцы предложили соглашение всего на один год. Однако впоследствии выяснилось, что "Спортинг" также готов был предложить контракт на три года. Когда он спросил у "Рубина", какие бонусы получил Мендеш, то узнал, что агенту были переведены 500 тысяч евро, которые тот перевел на счет на Каймановых островах.

Бен Ашур обошелся "Рубину" в 1,5 миллиона евро и за два сезона провел за него 23 матча и забил 3 мяча в чемпионате России.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

Эко удивил... Еще рассказал бы, что Мендеш связан с мафией, ровно как и все остальные агенты. Прямо тайны Мадридского двора расскрывает.)))

20:55

maximum080

ну и...

20:49

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