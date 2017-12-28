Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа попал в сферу интересов "Локомотива", сообщает в своем Твиттере журналист Canal + Ромен Коллет-Годин. По информации источника, железнодорожники готовы заключить контракт с 30-летним хавбеком, если тот разорвет соглашение с парижанами.

Вместе с тем, журналист утверждает, что сам Бен-Арфа склоняется к переходу в "Лестер". В пользу этого варианта - опыт выступлений в Англии в период с 2010 по 2015 год. В этот период времени полузащитник защищал цвета "Ньюкасла" и "Халл Сити".

Ранее издание Le Figaro сообщало, полузащитник требует с клуба компенсацию в размере 10 миллионов евро за расторжение контракта, которого хотят добиться парижане. Эта сумма включает в себя зарплату и бонусы до конца контракта, который рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, Бен Арфа перешел в "ПСЖ" в 2016 году, а в нынешнем сезоне вообще не выходил на поле, однако покидать клуб не собирается.