Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа попал в сферу интересов "Локомотива", сообщает в своем Твиттере журналист Canal + Ромен Коллет-Годин. По информации источника, железнодорожники готовы заключить контракт с 30-летним хавбеком, если тот разорвет соглашение с парижанами.
Вместе с тем, журналист утверждает, что сам Бен-Арфа склоняется к переходу в "Лестер". В пользу этого варианта - опыт выступлений в Англии в период с 2010 по 2015 год. В этот период времени полузащитник защищал цвета "Ньюкасла" и "Халл Сити".
Ранее издание Le Figaro сообщало, полузащитник требует с клуба компенсацию в размере 10 миллионов евро за расторжение контракта, которого хотят добиться парижане. Эта сумма включает в себя зарплату и бонусы до конца контракта, который рассчитан до лета 2018 года.
Напомним, Бен Арфа перешел в "ПСЖ" в 2016 году, а в нынешнем сезоне вообще не выходил на поле, однако покидать клуб не собирается.
Si #BenArfa est libéré de son contrat par le #PSG. Le Lokomotiv #Moscou est très intéressé. Le joueur donne pour le moment sa préférence à #Leicester ! pic.twitter.com/NDH5qP9IZw– Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) 27 декабря 2017 г.
lokofanat
Сомневаюсь я, что Локо потянет зарплату, сопоставимую с уровнем ПСЖ. Хотя нам бы он очень помог.
22:36 28 декабря