Белоруков, Ахъядов, Ондуа и Новосельцев не сыграют с "Ростовом" из-за травм

Дмитрий Белоруков по-прежнему восстанавливается после повреждения коленного сустава. Апти Ахъядов заболел накануне вылета в Ростов. Гаэль Ондуа и Иван Новосельцев получили небольшие мышечные повреждения и в Ростове также не сыграют. #РостовАнжи