18:00 | Футбол — РПЛ

Белоруков, Ахъядов, Ондуа и Новосельцев не сыграют с "Ростовом" из-за травм

Обсудить
0

"Анжи" назвал имена футболистов, которые не сыграют с "Ростовом" в матче 12-го тура чемпионата России из-за травм. 

Игру пропустят защитник Дмитрий Белоруков (повреждение коленного сустава), форвард Апти Ахъядов (болезнь), хавбек Гаэль Ондуа и защитник Иван Новосельцев (мышечные повреждения).

 

Ростов - Анжи

Все о чемпионате России - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...