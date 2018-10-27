Белоруков, Ахъядов, Ондуа и Новосельцев не сыграют с "Ростовом" из-за травм

"Анжи" назвал имена футболистов, которые не сыграют с "Ростовом" в матче 12-го тура чемпионата России из-за травм.
Игру пропустят защитник Дмитрий Белоруков (повреждение коленного сустава), форвард Апти Ахъядов (болезнь), хавбек Гаэль Ондуа и защитник Иван Новосельцев (мышечные повреждения).
Дмитрий Белоруков по-прежнему восстанавливается после повреждения коленного сустава. Апти Ахъядов заболел накануне вылета в Ростов. Гаэль Ондуа и Иван Новосельцев получили небольшие мышечные повреждения и в Ростове также не сыграют. #РостовАнжи– ФК "Анжи" (@fc_anji) 27 октября 2018 г.
Загрузка...