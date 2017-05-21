 Беленов – в воротах "Уфы" в матче против "Урала". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беленов – в воротах "Уфы" в матче против "Урала"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак огласил стартовый состав команды на матч 30-го чемпионата России против "Урала". С первых минут ворота хозяев поля выйдет защищать Александр Беленов.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликн, Пауревич, Тумасян, Засев, Сухой, Стоцкий, Фатай, Игбун.

Запасные: Шелия, Бородько, Никитин, Пуцко, Сысуев, Кротов, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Абдулавов, Обляков, Карп.

"Урал": Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин.

Запасные: Тимофеев, Данцев, Павленко, Новиков, Глушков, Ломакин, Щербаков, Манучарян.

Трансляция матча "Уфа" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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