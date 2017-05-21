Беленов – в воротах "Уфы" в матче против "Урала"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак огласил стартовый состав команды на матч 30-го чемпионата России против "Урала". С первых минут ворота хозяев поля выйдет защищать Александр Беленов.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликн, Пауревич, Тумасян, Засев, Сухой, Стоцкий, Фатай, Игбун.

Запасные: Шелия, Бородько, Никитин, Пуцко, Сысуев, Кротов, Сафрониди, Зубарев, Безденежных, Абдулавов, Обляков, Карп.

"Урал": Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ильин.

Запасные: Тимофеев, Данцев, Павленко, Новиков, Глушков, Ломакин, Щербаков, Манучарян.

Трансляция матча "Уфа" – "Урал"