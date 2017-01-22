Беленов, скорее всего, покинет "Анжи" в зимнее трансферное окно

Вратарь "Анжи" Александр Беленов, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно. В конце декабря сменился основной акционер "Анжи", было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.

– Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы "Анжи". – Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб.