16:56 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беленов, скорее всего, покинет "Анжи" в зимнее трансферное окно

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Вратарь "Анжи" Александр Беленов, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно. В конце декабря сменился основной акционер "Анжи", было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.

– Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы "Анжи". – Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб.

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http://tass.ru/sport/3961763

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