Беленов присоединился к акции "Анжи, живи!"

Бывший вратарь "Анжи", голкипер "Уфы" Александр Беленов выступил в поддержку клуба из Махачкалы, который столкнулся с финансовыми проблемами.

"Я знаю, что в "Анжи" сейчас большие финансовые проблемы, – сказал Беленов в ведеообращении, опубликованном в Истаграме клуба из Дагестана. – Я надеюсь, что найдутся люди, которые решат их и "Анжи" будет жить. Потому что наряду с единоборствами футбольный клуб "Анжи" является спортивным лицом всего Дагестана. Поэтому я надеюсь, что все нормализуется и футбол будет жить и процветать в республике.

Живи, "Анжи"!"

Публикация от Анжи (@fc_anji_ru_official) 8 Авг 2018 в 7:22 PDT

Давор Шукер: "Анжи, живи!" // Хабиб поддержал "Анжи" //

Роберто Карлос на русском языке пожелал "Анжи" жить