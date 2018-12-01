21:41 | Футбол — РПЛ

Беленов отразил пенальти во втором матче подряд

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"Уфа" сыграла вничью с "Анжи" в матче 16-го тура премьер-лиги (0:0). На 77-й минуте встречи голкипер "горожан" Александр Беленов отразил пенальти, который пробивал хавбек махачкалинского клуба Владислав Кулик

32-летний вратарь справился с одиннадцатиметровым во втором матче подряд. В игре 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) Беленов отразил пенальти, который пробивал полузащитник Денис Попович

В текущем сезоне Беленов провел 21 матч за "Уфу" и пропустил 21 гол.

Анжи - Уфа

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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