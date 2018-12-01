Беленов отразил пенальти во втором матче подряд

"Уфа" сыграла вничью с "Анжи" в матче 16-го тура премьер-лиги (0:0). На 77-й минуте встречи голкипер "горожан" Александр Беленов отразил пенальти, который пробивал хавбек махачкалинского клуба Владислав Кулик.

32-летний вратарь справился с одиннадцатиметровым во втором матче подряд. В игре 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) Беленов отразил пенальти, который пробивал полузащитник Денис Попович.

В текущем сезоне Беленов провел 21 матч за "Уфу" и пропустил 21 гол.

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