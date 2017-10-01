Беленов отразил 5 пенальти из 11 за "Уфу" и "Анжи"

С начала сезона-2016/17 в ворота Александра Беленова в матчах чемпионата России было назначено 11 пенальти. Голкипер, перебравшийся зимой из "Анжи" в "Уфу", справился с пятью ударами, пропустив пять. Кроме того, удар пермяка Дарко Бодула пришелся в штангу. Стоит отметить, что за пять сезонов в "Кубани" Беленов отразил всего два удара с 11-метровой отметки из 25. (Кирилл БУРДАКОВ)

Пенальти в ворота Александра Беленова в последние два сезона