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16:26 | Футбол — РФПЛ

Беленов отразил 5 пенальти из 11 за "Уфу"

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С начала сезона-2016/17 в ворота Александра Беленова в матчах чемпионата России было назначено 11 пенальти. Голкипер, перебравшийся зимой из "Анжи" в "Уфу", справился с пятью ударами, пропустив пять. Кроме того, удар пермяка Дарко Бодула пришелся в штангу. Стоит отметить, что за пять сезонов в "Кубани" Беленов отразил всего два удара с 11-метровой отметки из 25. (Кирилл БУРДАКОВ)

Пенальти в ворота Александра Беленова в последние два сезона

Дата

Клуб Беленова

Соперник

Пенальтист

Реализация

Итоговый счет

07.08.2016

Анжи

Амкар (г) – 0:2

Фегор ОГУДЕ

Вратарь

0:2

14.08.2016

Анжи

Арсенал (д)

Кантемир БЕРХАМОВ

Вратарь

1:0

19.08.2016

Анжи

Рубин (г)

Игорь ПОРТНЯГИН

Вратарь

2:1

05.11.2016

Анжи

Локомотив (г)

Александр САМЕДОВ

Гол

0:4

05.03.2017

Уфа

Терек (г)

Беким БАЛАЙ

Вратарь

1:0

09.04.2017

Уфа

Спартак (д)

Квинси ПРОМЕС

Гол

1:3

07.05.2017

Уфа

Рубин (г)

Мийо ЦАКТАШ

Гол

1:2

08.08.2017

Уфа

Амкар (г)

Дарко БОДУЛ

Штанга

0:0

12.08.2017

Уфа

Ростов (д)

Тимофей КАЛАЧЕВ

Гол

1:4

18.09.2017

Уфа

Зенит (г)

Доменико КРИШИТО

Гол

0:3

01.10.2017

Уфа

ЦСКА (г)

Бибрас НАТХО

Вратарь

0:0
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlаdimir

Ну справедливости ради следует заметить, что Беленов нарушает правила, покидая линию ворот до удара.

16:40