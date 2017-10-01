Беленов отразил 5 пенальти из 11 за "Уфу"

С начала сезона-2016/17 в ворота Александра Беленова в матчах чемпионата России было назначено 11 пенальти. Голкипер, перебравшийся зимой из "Анжи" в "Уфу", справился с пятью ударами, пропустив пять. Кроме того, удар пермяка Дарко Бодула пришелся в штангу. Стоит отметить, что за пять сезонов в "Кубани" Беленов отразил всего два удара с 11-метровой отметки из 25. (Кирилл БУРДАКОВ)
Пенальти в ворота Александра Беленова в последние два сезона
|
Дата
|
Клуб Беленова
|
Соперник
|
Пенальтист
|
Реализация
|
Итоговый счет
|
07.08.2016
|
Анжи
|
Амкар (г) – 0:2
|
Фегор ОГУДЕ
|
Вратарь
|
0:2
|
14.08.2016
|
Анжи
|
Арсенал (д)
|
Кантемир БЕРХАМОВ
|
Вратарь
|
1:0
|
19.08.2016
|
Анжи
|
Рубин (г)
|
Игорь ПОРТНЯГИН
|
Вратарь
|
2:1
|
05.11.2016
|
Анжи
|
Локомотив (г)
|
Александр САМЕДОВ
|
Гол
|
0:4
|
05.03.2017
|
Уфа
|
Терек (г)
|
Беким БАЛАЙ
|
Вратарь
|
1:0
|
09.04.2017
|
Уфа
|
Спартак (д)
|
Квинси ПРОМЕС
|
Гол
|
1:3
|
07.05.2017
|
Уфа
|
Рубин (г)
|
Мийо ЦАКТАШ
|
Гол
|
1:2
|
08.08.2017
|
Уфа
|
Амкар (г)
|
Дарко БОДУЛ
|
Штанга
|
0:0
|
12.08.2017
|
Уфа
|
Ростов (д)
|
Тимофей КАЛАЧЕВ
|
Гол
|
1:4
|
18.09.2017
|
Уфа
|
Зенит (г)
|
Доменико КРИШИТО
|
Гол
|
0:3
|
01.10.2017
|
Уфа
|
ЦСКА (г)
|
Бибрас НАТХО
|
Вратарь
|
0:0
Vlаdimir
Ну справедливости ради следует заметить, что Беленов нарушает правила, покидая линию ворот до удара.
16:40