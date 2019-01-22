Беленов - лучший игрок "Уфы" в 2018 году

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим игроком клуба по итогам 2018 года по опросам болельщиков. По итогам прошлого сезона он принял участие во всех 30 матчах чемпионата России, помог команде занять 6-е место и пробиться в Лигу Европы. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах и пропустил 22 мяча в РПЛ и Лиге Европы.

– Хочу поблагодарить каждого проголосовавшего, мне очень приятно. Уверен, с такой поддержкой болельщиков мы станем только сильнее. Мы играем для вас, спасибо! - сказал Беленов.