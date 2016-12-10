Беленов - лучший игрок "Анжи" в ноябре и декабре

Голкипер "Анжи" Александр Беленов признан лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщает пресс-служба махачкалинцев. В голосовании он получил 3,5 тысячи голосов. Вторым стал полузащитник Бернард Бериша, третьим - нападающий Филипп Будковский. Для вратаря это вторая награда в этом сезоне. Ранее он становился лучшим по итогам сентября.

В ноябре и декаре Беленов сыграл в пяти матчах премьер-лиги, в которых пропустил девять мячей.