Беленов и Селихов выйдут с первых минут в матче "Анжи" – "Амкар"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Амкара" на матч 16-го тура чемпионата России.
"Анжи": Беленов, Мусалов, Гасанов, Гаджибеков, Тигиев, Маевский, Эбесилио, Бериша, Иличевич, Обертан, Боли.
Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Ямбере, Шандао, Амаду, Щербак, Газимагомедов, Георгиевский, Яковлев, Будковский.
"Амкар": Селихов, Милькович, Гол, Конде, Бодул, Огуде, Джикия, Идову, Черенчиков, Прокофьев, Йовичич.
Запасные: Будаков, Хомич, Занев, Шиндер, Анене, Гиголаев, Баланович, Комолов, Хурцидзе, Салугин.