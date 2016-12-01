20:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беленов и Селихов выйдут с первых минут в матче "Анжи" – "Амкар"

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Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Амкара" на матч 16-го тура чемпионата России. 

"Анжи": Беленов, Мусалов, Гасанов, Гаджибеков, Тигиев, Маевский, Эбесилио, Бериша, Иличевич, Обертан, Боли.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Ямбере, Шандао, Амаду, Щербак, Газимагомедов, Георгиевский, Яковлев, Будковский.

"Амкар": Селихов, Милькович, Гол, Конде, Бодул, Огуде, Джикия, Идову, Черенчиков, Прокофьев, Йовичич.

Запасные: Будаков, Хомич, Занев, Шиндер, Анене, Гиголаев, Баланович, Комолов, Хурцидзе, Салугин.

Трансляция матча "Анжи" – "Амкар"

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