Беленов и Кротов - в стартовом составе "Уфы" на матч со "Спартаком"

Стал известен состав "Уфы" на матч 22-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут на поле появятся два бывших футболиста красно-белых - вратарь Александр Беленов и нападающий Вячеслав Кротов.

Полностью заявка "Уфы" выглядит следующим образом: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Кротов, Фатаи; запасные - Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Засеев, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Безденежных, Обляков.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Уфа" - "Спартак"