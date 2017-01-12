Беленов и Боли могут остаться в "Анжи", если согласятся на ограничение финансовых условий

Заместитель генерального директора "Анжи" Эльдар Исаев отметил, что голкипер команды Александр Беленов и нападающий Янник Боли могут продолжить карьеру в махачкалинском клубе в случае согласия на ограничение финансовых условий соглашения. По его словам, обоими футболистами интересуется ряд других команд.

– У Беленова и Боли есть шанс остаться в "Анжи", но в случае ограничения финансовых условий контрактов, – приводит "Р-Спорт" слова Исаева. – К ним есть интерес со стороны, но конкретики пока нет.

Сейчас мы решили дать шанс всем воспитанникам системы "Анжи" и дагестанского футбола. На них рассчитывает и главный тренер Александр Григорян. Если они проявят свои бойцовские качества на сборах, то, естественно, мы в первую очередь будем заключать контракты с ними. Но это станет известно только к концу сбора.