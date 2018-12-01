23:30 | Футбол — РПЛ

Беленов догнал Акинфеева по отраженным пенальти. Больше - только у Березовского

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Вратарь "Уфы" Александр Беленов отразил пенальти в двух матчах чемпионата России подряд. Голкипер отразил удар Дениса Поповича в игре 15-го тура против "Оренбурга" (0:1), а сегодня не дал отличиться Владиславу Кулику во встрече с "Анжи" (0:0). 

По отбитым пенальти в чемпионатах России он догнал капитана ЦСКА Игоря Акинфеева - у обоих вратарей по 15 отраженных ударов с 11-метровой отметки. Лидирует же Роман Березовский, который играл в чемпионатах России с 1994 по 2015 год и отразил 18 пенальти.

Анжи - Уфа

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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