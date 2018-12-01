Беленов догнал Акинфеева по отраженным пенальти. Больше - только у Березовского

Вратарь "Уфы" Александр Беленов отразил пенальти в двух матчах чемпионата России подряд. Голкипер отразил удар Дениса Поповича в игре 15-го тура против "Оренбурга" (0:1), а сегодня не дал отличиться Владиславу Кулику во встрече с "Анжи" (0:0).

По отбитым пенальти в чемпионатах России он догнал капитана ЦСКА Игоря Акинфеева - у обоих вратарей по 15 отраженных ударов с 11-метровой отметки. Лидирует же Роман Березовский, который играл в чемпионатах России с 1994 по 2015 год и отразил 18 пенальти.