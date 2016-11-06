21:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беким Балай: "Терек" настроен попасть в Лигу Европы"

0
0
0

Нападающий "Терека" Беким Балай выразил надежду, что команда попадет в Лигу Европы по итогам сезона. Форвард оформил дубль в матче 13-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1).

– В этом сезоне все футболисты и тренерский штаб настроены попасть в Лигу Европы, это наша задача. Будем делать все возможное для этого, – цитирует ТАСС Балая. – "Зенит" – хорошая команда, мы смотрели их матч против "Дандолка" в Лиге Европы. Это дало нам мотивацию, чтобы проявить себя. Несмотря на то, что мы считаем их сильной командой, нам не составляет труда проиграть или выиграть у них.

Получил ли я подарок от Рамзана Кадырова? Главное, что мы завоевали три очка в этом матче, но он мне ничего не дарил.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3762047

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ