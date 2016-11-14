Беким Балай: "Счастлив, что выбрал именно "Терек"

Нападающий "Терека" Беким Балай в интервью "Известиям" подчеркнул, что не испытывал страха перед переездом в Россию. Форвард, в минувшем сезоне выступавший в "Риеке", рад, что выбрал клуб из Грозного.

- Расскажите, как появился вариант с переходом в "Терек".

- В начале лета я находился в поисках нового клуба, и "Терек" предложил мне контракт. Меня в этом предложении заинтересовало многое: и программа, и планы команды на сезон. Хотелось получить новый опыт, новую мотивацию, что-то изменить в своей карьере. Так что я с радостью принял предложение "Терека". Надеюсь, мы продолжим так же уверенно выступать и сумеем в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Я счастлив, что выбрал именно "Терек".

- Почему вы решили перейти в "Терек" до начала чемпионата Европы-2016? Ведь после турнира вам могли поступить предложения и от других клубов…

- Действительно, контракт был подписан еще до начала европейского первенства. Тогда я был совершенно свободен и мог спокойно и взвешенно рассмотреть предложение грозненцев. Я знал, чего хочу. Очень важно было отправиться на Euro-2016 с чистой головой. Мне не нужно было одновременно играть на турнире и размышлять о каких-то вариантах продолжения карьеры. Я мог сконцентрироваться лишь на выступлении своей национальной команды, и на меня никто не давил.

- Вас ничего не пугало в переезде в Россию?

- Никакого страха у меня не было. Я знал, что многие российские клубы играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Знал, что качество РФПЛ очень высоко. Для меня переезд в Россию был вызовом, и я его принял, о чем нисколько не жалею.