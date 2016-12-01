18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беким Балай: "Для меня не имеет значения гонка со Смоловым"

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Нападающий "Терека" Беким Балай в перерыве матча против "Краснодара" отметил, что для него результаты команды важны больше, чем личные показатели. На данный момент на счету форварда восемь мячей в нынешнем сезоне премьер-лиги. Албанец занимает второе место в бомбардирской гонке, в которой лидирует краснодарец Федор Смолов с девятью голами.

- Бомбардирская гонка со Смоловым? Для меня это не имеет значения, - заявил Балай в эфире телеканала "Наш футбол". - Футбол - это не индивидуальная игра, а командная. Очень важно, что мы забили два гола. Надеюсь, сегодня получим свои три очка. 

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