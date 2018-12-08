Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России сказал, что защитник Родриго Бекао может сыграть против "Реала" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бразильский защитник получил повреждение в начале второго тайма и был заменен на номинального полузащитника Яку Бийола.

– Почему в заявке не было Дмитрия Ефремова?, – вопрос Гончаренко.

(пауза и смех в зале) – Хороший вопрос.

– Потом спросят про Хосонова, про Макарова. Три вопроса подготовили, – отметил под смех глава пресс-службы ЦСКА Сергей Аксенов.

– Нет. Правильно понимаю, что у него был какой-то дискомфорт и он физически не мог выйти сегодня?

– Если вы знаете ответ, и пытаетесь задать вопрос… Не надо так делать. У него травма. (одинокие аплодисменты в зале)

– Что с Бекао, сможет ли он сыграть в Мадриде?

– Думаю, ничего серьезного. Он подойдет к игре. Это важная фигура для нас в защите. (Андрей Михайлов)