Бекао и Бийол - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Бешикташем"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на товарищеский матч против "Бешикташа". С первых минут у армейцев сыграют новички Родриго Бекао и Яка Бийол.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:

Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, Щенников - Хосонов, Бистрович, Бийол, Гордюшенко - Витинью, Чалов;

Запасные: Кырнац, Ефремов, Тикнизян, Пухов, Жамалетдинов, Жиронкин.

Матч состоится сегодня, 15 июля. Начало игры - 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Бешикташ"