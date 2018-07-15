Бекао и Бийол - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Бешикташем"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на товарищеский матч против "Бешикташа". С первых минут у армейцев сыграют новички Родриго Бекао и Яка Бийол.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:
Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, Щенников - Хосонов, Бистрович, Бийол, Гордюшенко - Витинью, Чалов;
Запасные: Кырнац, Ефремов, Тикнизян, Пухов, Жамалетдинов, Жиронкин.
Матч состоится сегодня, 15 июля. Начало игры - 15.00 по московскому времени.
Наш состав на #ЦСКАбешикташ– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 июля 2018 г.
Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, @GShchennikov42, Хосонов, Бистрович, Бийол, Гордюшенко, @11vittinho, Чалов
Запасные: Кырнац, Ефремов, Тикнизян, Пухов, Жамалетдинов, Жиронкин pic.twitter.com/TRuxe2s8DL