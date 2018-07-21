Бекао: "ЦСКА в Бразилии знаменит, так что советоваться с кем-то было лишним"

Защитник ЦСКА Бекао, перешедший в клуб этим летом из "Байи", поделился первыми впечатлениями от переезда в Россию.

- Вы с кем-то из бразильцев советовались, прежде чем принять приглашение ЦСКА?

- На самом деле в Бразилии и так все знают о ЦСКА, там это известный, знаменитый клуб. Так что даже не раздумывал и ни с кем не советовался. А Мариу я еще не узнал лично. Скоро познакомимся, надеюсь. С Витинью тоже только здесь друг друга узнали, но уже крепко сдружились.

- На первых порах есть какие-то трудности в России, с которыми вы столкнулись?

- Самая большая сложность - язык. Он очень тяжелый. Ну и бытовые все вопросы нужно решить, они мешают адаптации. Хочется, чтобы все мысли были направлены на футбол. И холодов немного опасаюсь.

- В коллективе уже чувствуете себя своим?

- Меня приняли очень тепло. И руководство, и игроки сделали все, чтобы я чувствовал себя как дома. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)