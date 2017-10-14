Бечирай - в атаке "Динамо" на матч против "СКА-Хабаровск"

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "СКА-Хабаровск" на матч 13-го тура чемпионата России. В стартовом составе москвичей выйдет Фатош Бечирай.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, Темников, Соснин, Ташаев, Бечирай.

Запасные - Лещук, Цаллагов, Калугин, Катрич, Терехов, Тиам, Погребняк, Обольский, Вандерсон.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.

Запасные - Криворучко, Тишкин, Никифоров, Савичев, Карасев, Барбаро, Христов.